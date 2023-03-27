Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница. Звезда прославилась благодаря своему первому альбому, песни из которого стали настоящими хитами. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала сторис, где рассказала о проблемах из-за проведения времени.
"Доброе утро. В последнее время плохо адаптируюсь к переведению часов", - призналась артистка.
"Всем доброе утро. Хочу оставить тут много места, чтобы вы написали, как вы вот это переживаете, когда переводят часы. Ибо я - у меня неделя максимально жестко адаптация", - рассказала звезда.
"Оказалось, что не одна я так плохо переношу переведения часов. Держимся", - написала рэперка на втором сторис.
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Фанаты поддержали артистку и поделились своими проблемами:
"Еле встаю с постели - сменила день и ночь";
"Тяжело, люблю просыпаться до будильника, а сейчас будет просыпание под будильник";
"Очень тяжело перестроить. Ненавижу эти первые дни в новом времени";
"Тяжело! Еле сегодня проснулась. По ночи шла на работу".
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