Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona - известная украинская рэп-исполнительница. Звезда прославилась благодаря своему первому альбому, песни из которого стали настоящими хитами. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала сторис, где рассказала о проблемах из-за проведения времени.

"Доброе утро. В последнее время плохо адаптируюсь к переведению часов", - призналась артистка.

"Всем доброе утро. Хочу оставить тут много места, чтобы вы написали, как вы вот это переживаете, когда переводят часы. Ибо я - у меня неделя максимально жестко адаптация", - рассказала звезда.

"Оказалось, что не одна я так плохо переношу переведения часов. Держимся", - написала рэперка на втором сторис.

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

Лукашенко очень сильно прокололся: как ответит Запад на размещение ядерного оружия в Беларуси

Взрыв прогремел в Киеве: в небо поднимается столб дыма и огня

Новая трагедия произошла в семье звезды "Танці зі зірками" Ольги Харлан: "Как же больно…"

Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
Показать еще

Фанаты поддержали артистку и поделились своими проблемами:

"Еле встаю с постели - сменила день и ночь";

"Тяжело, люблю просыпаться до будильника, а сейчас будет просыпание под будильник";

"Очень тяжело перестроить. Ненавижу эти первые дни в новом времени";

"Тяжело! Еле сегодня проснулась. По ночи шла на работу".

Напомним, Alyona Alyona рассказала об уникальных сольных концертах за границей

А еще Politeka сообщала, что Alyona Alyona ответила, что происходит с ее недостроенным домом

Также Politeka писала, что Alyona Alyona со слезами на глазах обратилась к украинцам