В этот раз у себя в Instagram Николай Люлько показал, как его дочь Злата приготовила вкусное и полезное лаковое печенье.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Мука кукурузная 150 г

Мука пшеничная 100 г

Семена тыквенные 100 г

Семена подсолнечника 50 г

Семена льна 50 г

Семена кунжута 50 г

Соль 5 г (1 ч.л)

Оливковое масло 50 г

Вода 300 г

Чтобы приготовить тесто, смешайте все ингредиенты в однородную массу. Тесто получится жидкое, но если слишком, то не бойтесь добавить еще муки. Равномерно размазываем тесто на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем печенье в течение 10 мин, затем достаем, нарезаем прямоугольниками и снова отправляем в духовку на 160 градусов на 30 минут – и готово.

Ранее звезда "Мастер Шеф" Николай Люлько показал улучшенный рецепт десерта, который всем знаком с детства, — шоколадной колбасы. Для приготовления берем:

Печенье 600 г

Фисташки 100 г

Арахис 100 г

Какао 6 ст.л

Молоко сгущенное вареное 1 б

Шоколад молочный 300 г

Масло сливочное 400 г

Сахарная пудра 40 г

"Печенье разминаем руками, добавляем к нему орехи. В сотейнике совмещаем масло, шоколад, сгущенку, какао, и растапливаем на слабом огне, постоянно помешивая. Вливаем смесь к печенью с орехами. Тщательно перемешиваем, заворачиваем с помощью пищевой пленки в колбасу, даем 2-3 часа, чтобы стабилизировалась наша смесь. Готовое изделие присыпаем пудрой, завариваем горячий чай и наслаждаемся", - пояснил шеф-повар.

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько дал простой рецепт вкусного торта.

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