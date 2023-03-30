Анатолий Анатолич встретился с мальчиком случайно, не сдержавшись он его крепко обнял.

12-летний журналист Кирилл Передерий начал с интервью с собственной кошкой, а теперь разговаривает с министрами и депутатами. Небольшой ролик о нем опубликовал в Инстаграм шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич.

"Желание – главное, а опыт можно наработать": вот какое описание ютуб-канала "Цікаво", который создал Кирилл. Канал существует всего восемь месяцев, и у него пока небольшое колличество подписчиков. Но мальчик неунывает. При этом он уже обнародовал более 120 интервью с известными украинцами и просто теми, кто поразил его чем-то.

Анатолий Анатолич встретился с мальчиком случайно, не сдержавшись он его крепко обнял. Кроме того, телеведущий восхищен Кириллом, который в свои юные годы делает все, ради своей большой мечты - стать профессиональным интервьюером.

"Хочу поделиться с вами видео. И сразу скажу, оно не обо мне, это не минутка самолюбования. Оно о том, что чтобы что-то получилось, нужно что-то сделать. Чтобы выиграть в лотерею, нужно хотя бы купить билет", - отметил Анатолий Анатолич в подписи к милому видео с 12-летним Кириллом. Действительно из мальчика растет прекрасная замена.

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".