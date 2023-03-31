Как пишет Politeka.net, Виктория Апанасенко - известная украинская модель, которая стала победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная". После этого девушку позвали выступать на "Мисс Мира", но Виктория до последнего отказывалась участвовать. Но итоговое решение оказалось правильным, ведь Апанасенко заблистала на американском подиуме и стала победительницей в номинации национальный костюм.

А теперь звезда решила рассказать о беде в семье, ведь у нее очень сильно заболел отец. Соответствующее интервью Апанасенко дала "ЖВЛ".

"Врачь сказал, я не знаю, как ты жив по сей день. Мы сразу повезли в Институт сердца в Киеве, ему сделали операцию и ему очень было плохо", - рассказала модель.

При этом никто не давал утешительных прогнозов, а Виктория надеялась получить хотя-бы минимальную надежду на чудо.

"Он может умереть или до операции, или во время операции, или после операции, - поделилась звезда. Поэтому она прекрасно знала, как это, когда вся жизнь пробегает перед глазами еще до полномасштабного вторжения в Украину. А когда операция прошла успешно, казалось, что все наладилось, но началось полномасштабное вторжение.

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