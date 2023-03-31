Певица Ани Лорак поделилась премьерой, но попала в эпицентр внимания среди украинцев после отмены концертов в России.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - известная российская певица из Украины. Звезда предпочитает молчать о войне в родной стране и появляется на корпоративах в России, а недавно решила поехать на гастроли по российским городам в разгар войны. Один из известных украинских юмористов решил потроллить Лорак и написал благодарность за помощь ВСУ, а Юрий Бутусов поддержал флешмоб. После этого по "странному" стечению обстоятельств у певицы начали отменять концерты в России. Теперь же артистка решила презентовать свою песню.

"Музыка — это то, что даёт мне силы и наполняет смыслом мое существование", - написала Лорак.

Украинцы решили не останавливаться на достигнутом с отменой концерта и продолжили троллить:

"Спасибо за помощь Украине! Теперь все знают, что вы настоящая патриотка!";

"Большая патриотка, забирает у русских и все на помощь ВСУ! Слава Украине!";

"Спасибо Ане за помощь ВСУ!!! Мы знали, что вы истинная патриотка!!!! Еще раз спасибо";

"Каролина,спасибо за такой неожиданный сюрприз. Легкая,душевная композиция! все утро на повторе! Любим Вас!";

"Спасибо за помощь ВСУ! Не словом а делом".

Напомним, Сумская заговорила о "лучшем унижении" таких запроданок, как Лорак после скандала

А еще Politeka сообщала, что Лорак после отмены ее концертов обвинила во всех бедах часть украинцев

Также Politeka писала, что запроданка Лорак раздраконила украинцев банальным фото за завтраком