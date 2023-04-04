По крайней мере, ради того, чтобы создать нечто новое, Politeka.net.
На странице Лущинской в TikTok, исполнившей песню «Гопак», появилось интригующее короткое видео с комментарием: «Открываем наш секрет. Как вам новость?».
В видео звучат мотивы и «Гопака», и скандальной «Дикой дички». Напомним, Руслан Ханумак после волны хейта заявил, что он вообще решил уйти из музыки.
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«Мне не место в музыке и я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус. Хочу поблагодарить девочек и женщин, которые снялись у меня в клипе, это было ради вас. Вы красавицы, спасибо вам еще раз», - говорил Ханумак.
Лущинскую же обвинили в шароварщине. Конфликт Лущинской и одной из украинских певиц даже получил свое продолжение в студии.
На новость о том, что Лущинская и Ханумак объединились и готовят для украинцев что-то новое пользователи соцсетей, отреагировали новой волной критики.
«Очередной хайп»,
«Вам нужно выдать музыкальную премию «Отстойные треки – 2023»,
«Задолбали всех своими песнями»,
«Биба и боба»,
«Они нашли друг друга»,
«Столько скрытых талантов, которые следует и дальше скрывать»,
«Юля, у вас скрытый талант. Скрывайте его, пожалуйста, и дальше».
Некоторые также предположили, что видео Ханумака и Лущинской - это лишь первоапрельская шутка.
Напомним также, что Руслан Ханумак расстался с женой со скандалом.
На шум в семье Ханумака отреагировало много звезд.
Также Politeka.net писала, что блогер назвал причину якобі развода Насти Каменских и Потапа.