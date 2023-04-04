По крайней мере, ради того, чтобы создать нечто новое, Politeka.net.

На странице Лущинской в ​​TikTok, исполнившей песню «Гопак», появилось интригующее короткое видео с комментарием: «Открываем наш секрет. Как вам новость?».

В видео звучат мотивы и «Гопака», и скандальной «Дикой дички». Напомним, Руслан Ханумак после волны хейта заявил, что он вообще решил уйти из музыки.

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«Мне не место в музыке и я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус. Хочу поблагодарить девочек и женщин, которые снялись у меня в клипе, это было ради вас. Вы красавицы, спасибо вам еще раз», - говорил Ханумак.

Лущинскую же обвинили в шароварщине. Конфликт Лущинской и одной из украинских певиц даже получил свое продолжение в студии.

На новость о том, что Лущинская и Ханумак объединились и готовят для украинцев что-то новое пользователи соцсетей, отреагировали новой волной критики.

«Очередной хайп»,

«Вам нужно выдать музыкальную премию «Отстойные треки – 2023»,

«Задолбали всех своими песнями»,

«Биба и боба»,

«Они нашли друг друга»,

«Столько скрытых талантов, которые следует и дальше скрывать»,

«Юля, у вас скрытый талант. Скрывайте его, пожалуйста, и дальше».

Некоторые также предположили, что видео Ханумака и Лущинской - это лишь первоапрельская шутка.

Напомним также, что Руслан Ханумак расстался с женой со скандалом.

На шум в семье Ханумака отреагировало много звезд.

Также Politeka.net писала, что блогер назвал причину якобі развода Насти Каменских и Потапа.