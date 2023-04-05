Популярная украинская певица Алина Паш, которая была победительницей Нацотбора на "Евровидение", но черед скандалы не поехала туда, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео, которым, запустила новый тренд.
Как видно, в коротком ролике-бумеранге Алина пояивлась в кардинально новом образе – на ней узкие черные скини, черная рубашка и объемная пушистая кофта. При этом на голове певицы такая же пушистая шапка, ее волосы необычно завиты, а на ее лице огромные темные очки.
В этом ролике Паш зажигательно танцует, а в подписи к публикации напомнила о своей новой песне: "Не бануй – лучше под Чукутиху танцуй". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:
"Мозг взрывает".
"Круто очень".
"Где бы такую куртку взять?".
"Лекарство для сердечка".
"Надо повторить, начинаем тренд".
"Это прорыв, супер".
"Кайфово! У меня такой же прикид только белый".
"Вау, какая же огненная".
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