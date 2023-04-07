Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - известная украинская блогерка, которая была участницей проекта "Холостяк". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения. Не забывает Юлия и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Бельченко поделилась праздничными фото в день рождения.

"Я конечно не в восторге, уже разменяла 3й десяток. Но я очень рада, что родилась на этот мир и имею возможность любить эту жизнь полностью!", - отметила Юлия в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Не 3й :) это уже 4й десяток пошел :) с Днем рождения";

"Поздравляю с днем рождения, пусть сбываются мечты";

"Поздравляю с днем ​​рождения! Желаю счастья и здоровья!";

"Для меня 30- это был шок, просто бурт, но сейчас мне намного больше… и никакого тапочка";

"Не важно, сколько лет. Главное быть счастливой, и чувствовать себя счастливой. И иметь красивую попу))) как на N 3). C Днем рождения)!";

"C Днем рождения! Пусть мечты и цели сбываются! И конечно здоровье!".

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