В этот раз на своей странице в Instagram Николай Люлько показал, как просто приготовить вкуснейшую паску.

Нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 3 паски по 500 г):

Мука – 580 г

Сахар – 150 г

Ванильный сахар – 15 г

Живые дрожжи – 25 г (или 9-10 г сухих)

Желтки – 150 г

Теплое молоко – 190 г

Липовый мед – 25 г

Масло сливочное (82,5%) – 180 г

Цедра одного апельсина

Цедра 2 шт. лимонов

Белый изюм - 100 г

Черный изюм - 100 г

Коньяк – 50 г в тесто, 50 г для изюма

Совместите и перемешайте сухие ингредиенты: муку, сахар и ванильный сахар. Отдельно соедините желтки, мед, теплое молоко и дрожжи. Постепенно влейте жидкую массу в сухую, постоянно помешивая. Затем по столовой ложке введите очень мягкое сливочное масло. Вымешивайте тесто 20 минут. Добавьте 50 г коньяка, вымешайте, оберните емкость с тестом пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 2,5-3 часа. После этого снова вымешивайте тесто примерно 5-10 минут, добавьте изюм (предварительно замоченный в горячей воде с коньяком в пропорции 1:1), цедру лимонов и апельсина.

Выложите тесто в формы, заполнив их чуть больше, чем на 1/3. Поставьте формочки с тестом в тепло (звезда "Мастер Шеф" поставил в духовку на 35 ° C) на 1-2 часа. Выпекайте паски при 170 °C в режиме верх-низ с вентилятором 25-35 мин. Проверяйте готовность деревянной шпажкой.

Для помазки Николай Люлько взял 300 граммов белого шоколада.

"Просто растапливаем его на слабом огне, даем немного остыть, но так, чтобы не застыл! Перед этим я положил в морозильник на 5 мин. паски, которые до этого полностью остыли. Достаем паски, поливаем и ставим в морозильник или холодильник, чтобы шоколад застыл😉", — объяснил шеф-повар.

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