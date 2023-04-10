Во время эпизода украинского утреннего шоу "Сніданок з 1 + 1" Полякова относительно исчезновения Олега Винника и слухов о его болезни заявила, что ничего не знает о ситуации и считает, что его поклонники имеют право знать, что происходит (чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу до конца).
Она призвала Винника обратиться к своим поклонникам публично и выразила надежду, что он жив и здоров.
«Я считаю, что его поклонники имеют право знать, что с ним происходит. Я с ним не общаюсь, мы общались только раз в начале полномасштабного вторжения. Нужно просто выйти в эфир и сказать: „Я с вами“. Я не могу осуждать людей, когда не знаю, что с ним. Он живой вообще? Может, он не может говорить», — отметила она.
Также ранее Полякова заявила, что нужно вычеркнуть Ани Лорак из нашей памяти. Она описала Лорак как человека без совести и мозгов.
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Полякова критиковала Лорак за то, что она не могла назвать войну своим именем в интервью, а также за то, что делала глупые и несерьезные оправдания, такие как "я была маленькой". Полякова обвинила Лорак и людей, подобных ей, в том, что они идут на поводу у денег, жертвуя честностью и интегритетом.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.