Артистка решила вспомнить о своем коллеге и заговорила о его пропаже спустя время.

Во время эпизода украинского утреннего шоу "Сніданок з 1 + 1" Полякова относительно исчезновения Олега Винника и слухов о его болезни заявила, что ничего не знает о ситуации и считает, что его поклонники имеют право знать, что происходит (чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу до конца).

Она призвала Винника обратиться к своим поклонникам публично и выразила надежду, что он жив и здоров.

«Я считаю, что его поклонники имеют право знать, что с ним происходит. Я с ним не общаюсь, мы общались только раз в начале полномасштабного вторжения. Нужно просто выйти в эфир и сказать: „Я с вами“. Я не могу осуждать людей, когда не знаю, что с ним. Он живой вообще? Может, он не может говорить», — отметила она.

Также ранее Полякова заявила, что нужно вычеркнуть Ани Лорак из нашей памяти. Она описала Лорак как человека без совести и мозгов.

Полякова критиковала Лорак за то, что она не могла назвать войну своим именем в интервью, а также за то, что делала глупые и несерьезные оправдания, такие как "я была маленькой". Полякова обвинила Лорак и людей, подобных ей, в том, что они идут на поводу у денег, жертвуя честностью и интегритетом.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.