Евгений Клопотенко отметил, что достаточно добавить к картофелю свежую зелень и сливочный соус, чтобы блюдо заиграло разнообразными вкусами.

Картофельный салат — популярное блюдо, которое пришло из европейской кухни. Такой салат получил распространение по всему миру. Сейчас хозяйки добавляют в блюдо самые разнообразные ингредиенты и приправы.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился своим рецептом сытного картофельного салата.

Евгений Клопотенко отметил, что достаточно добавить к картофелю свежую зелень и сливочный соус, чтобы блюдо заиграло разнообразными вкусами. Это сочетание простое и вкусное, но сделает простое блюдо кулинарным шедевром.

Что вам понадобится для приготовления картофельного салата по рецепту Евгения Клопотенко:

500 г небольшого картофеля

3 перья лука

3 веточки мяты

100 г сметаны 20%

1 ст. л. горчицы в зернах

Как приготовить:

1. Хорошенько помойте картофель, после чего отварите его в кожуре. Когда будет готово, слейте воду, обсушите и оставте в сторонке.

2. Готовим заправку для картофельного салата: порежте мелко зеленый лук и листики из трех веточек мяты. Добавьте в миску столовую ложку горчицы в зернах и 100 г сметаны. Высыпте туда зелень и все перемешайте.

3. Теперь можно приступать к приготовлени самого салата. Сдесь нет ничего сложного. Просто смешайте соус с отваренным картофелем. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу. Такой салатик станет прекрасным дополнением к любому блюду из мяса или рыбы.

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