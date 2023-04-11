Евгений Клопотенко рассекретил рецепт салатика, который делается из двух основных ингридиентов - редьки и сыра, с легким дополнением.

Весной особенно хочется легкого овощного салата из сезонных продуктов. А самое лучшее в таких салатиках, что для их приготовления не потребуется много времени.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом весеннего салатика.

Евгений Клопотенко рассекретил рецепт салатика, который делается из двух основных ингридиентов - редьки и сыра, с легким дополнением вкуса зеленого лука и укропа. К такому салату идеально подойдут мясные и рыбные блюда, а своими яркими красками тот может украсить любой стол. Попробуйте приготовить этот простой, вкусный и витаминный салат.

Что вам понадобится:

300 г редиса

150 г сметаны 15%

150 г твердого сыра

8 перьев зеленого лука

50 г укропа (9-10 веточек)

соль и перец по вкусу

Как приготовить:

1. Сначала вымойте зелень и редис. Выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнюю влагу.

2. После этого срежте хвостики редиса и нарежте овощ тонкими кружочками. Переложите в миску или салатницу.

3. Порежте мелко перья зеленого лука и веточки укропа. Бросьте все это к редису.

4. Нарежте кубиком сыр - старайтесь, чтобы кусочки были одинаковыми. После чего переложите в миску ко всем ингредиентам.

5. В конце посолите и поперчите салат, а после заправте сметаной.

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