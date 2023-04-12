Так, Оля Полякова у бесіді із зіркою «МастерШеф» та своїм соведучим Владом Міцкевичем розповіла, що вона у нього не перша дружина.
Нагадаємо, віднедавна Полякова і Міцкевич ведуть кулінарну програму «Він готує, вона керує».
"То ти його друга дружина?", - уточнив Міцкевич на відео, яке співачка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.
«Я у нього четверта дружина», – відповіла Оля Полякова, помітно здивувавши Міцкевича.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Новий авіаудар: росіяни скинули бомби на мирні українські міста, з'явилися перші фото
Нові ракетні удари та атака винищувачів: з'явилися кадри страшних наслідків
Пожежа на Хрещатику: центр Києва у диму, зїхалися рятувальники
"Їм не буде спокою": окупанти відповзають від лінії зіткнення, що відбувається
Артистка жартує, що він «потренувався, доріс і тепер ідеальний чоловік».
При цьому Полякова впевнена, що цей шлюб для її чоловіка стане останнім.
"Я завжди жартую, що з цього шлюбу він вийде тільки вперед ногами".
Зазначимо, що на момент весілля Полякової було лише 23 роки. Різниця у віці між співачкою та її чоловіком – бізнесменом Вадимом Буряковським 16 років.
При цьому чоловіка відмовляли від весілля з молодою співачкою, запевняючи, що воно його покине. Але він був по вуха закоханий.
«У нього також були крила. 23-річна дівчина, у яку він просто закохався. Йому було байдуже, нехай вона його роздягне, нехай вона його збанкрутує, нехай вона забере все, але дасть йому те щастя, яке він відчував», - розповідала Полякова.
Нагадаємо, зірка "МастерШеф" Міцкевич раніше зізнавався, як йому тепер працювати з Поляковою.
Також повідомлялося, що Міцкевич звернувся до українців.
Крім того, Politeka.net писала, хто з учасників "МастерШеф" став відомим, окрім Євгена Клопотенка.