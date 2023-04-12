Співачка Оля Полякова вирішила відверто поговорити про чоловіка, який набагато старший за неї.

Так, Оля Полякова у бесіді із зіркою «МастерШеф» та своїм соведучим Владом Міцкевичем розповіла, що вона у нього не перша дружина.

Нагадаємо, віднедавна Полякова і Міцкевич ведуть кулінарну програму «Він готує, вона керує».

"То ти його друга дружина?", - уточнив Міцкевич на відео, яке співачка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

«Я у нього четверта дружина», – відповіла Оля Полякова, помітно здивувавши Міцкевича.

Артистка жартує, що він «потренувався, доріс і тепер ідеальний чоловік».

При цьому Полякова впевнена, що цей шлюб для її чоловіка стане останнім.

"Я завжди жартую, що з цього шлюбу він вийде тільки вперед ногами".

Зазначимо, що на момент весілля Полякової було лише 23 роки. Різниця у віці між співачкою та її чоловіком – бізнесменом Вадимом Буряковським 16 років.

При цьому чоловіка відмовляли від весілля з молодою співачкою, запевняючи, що воно його покине. Але він був по вуха закоханий.

«У нього також були крила. 23-річна дівчина, у яку він просто закохався. Йому було байдуже, нехай вона його роздягне, нехай вона його збанкрутує, нехай вона забере все, але дасть йому те щастя, яке він відчував», - розповідала Полякова.

Нагадаємо, зірка "МастерШеф" Міцкевич раніше зізнавався, як йому тепер працювати з Поляковою.

Також повідомлялося, що Міцкевич звернувся до українців.

Крім того, Politeka.net писала, хто з учасників "МастерШеф" став відомим, окрім Євгена Клопотенка.