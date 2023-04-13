Простой в приготовлении мясной рулет, отличная замена традиционным котлетам. Кроме того, такое блюдо можно подать к праздничному столу. Вам понадобится лишь несколько ингредиентов и немного свободного время, чтобы гости засыпали вас комплиментами.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом мясного рулета.

Евгений Клопотенко предложил взять мясо, вложить внутрь начинку и получится эффектное блюдо. Его можно приготовить на посиделки, какие-нибудь праздники или же просто, если вы хотите побаловать семью. Ко всему прочему, мясные рулеты можно есть как горячими, так и холодными - они всегда остаются вкусными.

Что вам понадобится для приготовления рулета по рецепту Евгения Клопотенко:

Для рулета:

1 кг говядины (цельная задняя часть)

200 г шампиньонов больших

2 упаковки сыра Тенеро или же любой сыр около 400 г

90 г сливочного масла 82%

40 г масла

Для соуса:

50 г петрушки

½ зеленого перца чили

2 зубчика чеснока

½ лимона соль и перец по вкусу

Как приготовить:

1. Готовим соус чемичури: загружаем в блендер петрушку, пол кусочка зеленого чили, зубчики чеснока, растительное масло, сок лимона, щепотку соли и перец по вкусу. Хорошенько перебейте все до однородности.

2. Пожарьте на сливочном масле порезанные на кусочки грибы.

3. Нарежьте кусок говядины вдоль на 4-5 слайсов толщиной не более ½ см. Отбейте каждый кусочек мяса и смажте с одной стороны соусом. На каждый кусочек выложите еще порезанные кусочки сыра, а сверху грибы. Повторите то же самое с каждым кусочком мяса.

4. Крепко закрутите рулетики, обмотайте ниткой и загорните края внутрь, чтобы начинка при приготовлении не вытекла.

5. Сначала пожарте до корочки мясные рулетики, а после запекайте около 10-25 минут в духовке. Чем тоньше мясо, тем меньше его нужно запекать в духовке.

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