Простой в приготовлении мясной рулет, отличная замена традиционным котлетам. Кроме того, такое блюдо можно подать к праздничному столу. Вам понадобится лишь несколько ингредиентов и немного свободного время, чтобы гости засыпали вас комплиментами.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом мясного рулета.
Евгений Клопотенко предложил взять мясо, вложить внутрь начинку и получится эффектное блюдо. Его можно приготовить на посиделки, какие-нибудь праздники или же просто, если вы хотите побаловать семью. Ко всему прочему, мясные рулеты можно есть как горячими, так и холодными - они всегда остаются вкусными.
Что вам понадобится для приготовления рулета по рецепту Евгения Клопотенко:
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Для рулета:
- 1 кг говядины (цельная задняя часть)
- 200 г шампиньонов больших
- 2 упаковки сыра Тенеро или же любой сыр около 400 г
- 90 г сливочного масла 82%
- 40 г масла
Для соуса:
- 50 г петрушки
- ½ зеленого перца чили
- 2 зубчика чеснока
- ½ лимона соль и перец по вкусу
Как приготовить:
1. Готовим соус чемичури: загружаем в блендер петрушку, пол кусочка зеленого чили, зубчики чеснока, растительное масло, сок лимона, щепотку соли и перец по вкусу. Хорошенько перебейте все до однородности.
2. Пожарьте на сливочном масле порезанные на кусочки грибы.
3. Нарежьте кусок говядины вдоль на 4-5 слайсов толщиной не более ½ см. Отбейте каждый кусочек мяса и смажте с одной стороны соусом. На каждый кусочек выложите еще порезанные кусочки сыра, а сверху грибы. Повторите то же самое с каждым кусочком мяса.
4. Крепко закрутите рулетики, обмотайте ниткой и загорните края внутрь, чтобы начинка при приготовлении не вытекла.
5. Сначала пожарте до корочки мясные рулетики, а после запекайте около 10-25 минут в духовке. Чем тоньше мясо, тем меньше его нужно запекать в духовке.
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