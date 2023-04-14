На своей странице в Instagram Николай Люлько показал, как собственноручно приготовить лаваш и ролл из него.

Для лаваша берем:

• 350 г пшеничной муки

• 200 г горячей воды

• 1 ч.л. соли

• 2 ст.л. растительного масла

• 100 г вареной свеклы (по желанию)

В миске смешиваем все ингредиенты, хорошо перемешиваем. Если вы хотите добавить свеклу, ее следует перемолоть в блендере вместе с горячей водой и процедить через сито перед добавлением в муку.

"Готовое тесто не должно липнуть к рукам, если это происходит, добавьте еще немного муки. Дайте тесту отдохнуть в течение 30 мин. Раскатайте тесто на очень тонкий слой, как газету. Обжарьте на огне выше среднего с обеих сторон в течение 40-60 сек. Лаваш должен стать румяным и появиться пузыри. Готовый лаваш следует сразу опрыснуть холодной водой с помощью опрыскивателя, чтобы он был эластичным", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Для ролла нам понадобятся:

• Лаваш – 100 г

• Лист ромена – 15 г

• Красный лук – 10 г

• Томаты – 30 г

• Брынза – 40 г

• Укроп – 2 г

• Бедро курицы – 150 г

• 1 чайная ложка соли

• 0,5 чайной ложки перца

• 10 г кукурузного крахмала

• 60 г кисло-сладкого соуса

Мясо окорочков посолите и поперчите, запанируйте в кукурузном крахмале и быстро обжарьте в масле.

Заверните все ингредиенты в лаваш и поджарьте его.

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