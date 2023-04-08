Цього разу на своїй сторінці в Instagram Микола Люлько показав, як просто приготувати смачну паску.

Нам знадобляться такі інгредієнти (в розрахунку на 3 пасочки по 500 г):

Борошно - 580 г

Цукор - 150 г

Ванільний цукор - 15 г

Живі дріжджі - 25 г (або 9-10 г сухих)

Жовтки - 150 г

Тепле молоко - 190 г

Липовий мед - 25 г

Масло вершкове (82,5%) - 180 г

Цедра одного апельсину

Цедра двох лимонів

Білі родзинки - 100 г

Чорні родзинки - 100 г

Коньяк - 50 г в тісто, 50 г для родзинок

Поєднайте та перемішайте сухі інгредієнти: борошно, цукор та ванільний цукор. Окремо з’єднайте жовтки, мед, тепле молоко та дріжджі. Поступово влийте рідку масу в суху, постійно помішуючи. Потім по столовій ложці введіть дуже м’яке масло. Вимішуйте тісто 20 хвилин. Додайте 50 г коньяку, вимішайте, оберніть ємність з тістом харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 2,5-3 год. Після цього знову вимішуйте тісто приблизно 5-10 хвилин, додайте родзинки (попередньо замочені в гарячій воді з коньяком в пропорції 1:1), цедру лимонів та апельсину.

Викладіть тісто в форми, заповнивши їх трохи більше, ніж на 1/3. Поставте формочки з тістом в тепло (зірка "Мастер Шеф" поставив у духовку на 35 °C) на 1-2 години. Випікайте паски при 170 °C в режимі верх-низ з вентилятором 25-35 хв. Перевіряйте пготовність дерев’яною шпажкою.

Для помазки Микола Люлько взяв 300 г білого шоколаду.

"Просто розтоплюємо його на слабкому вогні, даємо трохи охолонути, але так, щоб не застиг! Перед цим я поклав в морозильник на 5 хв. паски, які до цього повністю охололи. Дістаємо паски, поливаємо і ставимо в морозильник або холодильник, щоб шоколад застиг😉", — пояснив шеф-кухар.

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