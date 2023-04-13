Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно волонтерила и продолжает принимать участие в разных благотворительных инициативах и сборах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные ото с отдыха в Карпатах и озадачила неожиданным признанием о беременности.

Как Даша уже ранее рассказывала поклонникам, она второй раз с начала войны уехала из Киева, чтобы немного отдохнуть. Сейчас она в Карпатах, и судя по новым фото, отлично проводит время и набирается сил. На снимках звезда показала, куда ходит, и что делает во время этого отдыха.

А в подписи к публикации Астафьева заявила – она беременна… Беременная Карпатами и всем, что там с ней происходит.

"Ваша взяла! Я беременна. Но Карпатами. Все. И кажется, это навсегда! Причины беременности в карусели. Беременная рыбами, которые искали-искали, да так и не нашли… Потопили ботики, потеряли все воблеры, покололи пальцы и только! Только снились, и все огромные. Беременная песом, что назвали "Тыпришел", а он на самом деле Юлик. Ел каши, гулял медвежьими тропами, убегал вместе от них, потом пел, смотрел "Чупу" на Нетфликсе и даже немножко плакал, как я. Но все это пустое. Ибо Юлик не бездомный [как мы думали с вами все], а просто холостяк и проказник. Так и не пропадет! А еще беременна всеми форелями. Каждый день по одной. Ведь они здесь самые вкусные, приготовленные с любовью и секретами! Еще незабываемыми путешествиями к брендушам под снегами", - поделилась своими эмоциями артистка.

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