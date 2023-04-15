Евгений Клопотенко рассекретил рецепт выпечки, в которой сочетается два вида разного сыра - мягкого и твердого.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился в Инстаграм рецептом для всех любителей сыра. В частности он предложил приготовить выпечку с сыром, творогом и зеленью. Вкусовое сочетание этих продуктов невероятное и понравится многим.

Так, Евгений Клопотенко рассекретил рецепт выпечки, в которой сочетается два вида разного сыра: мягкого и твердого. Выпечка отличается вкусом и текстурой, окружая рецепторы сплошным удовольствием со всех сторон. Готовить эту выпечку так просто, что справится даже новичок.

Что вам понравится:

250 г шпината

100 г зеленого лука

1 штука пучок укропа

1 столовая ложка оливкового масла

250 г муки

1 чайная ложка разрыхлителя

200 мл молока

2 яйца

100 г сливочного масла

100-150 г сыра

100-150 г творога или мягкого сыра

Как приготовить:

1. Пучок шпината, зеленого лука, пучок укропа нарезаем и вместе со шпинатом жарим с 1 столовой ложкой оливкового масла.

2. Смешиваем муку, разрыхлитель, молоко, яйцо, щепотку соли и сливочное масло. После добавьте натертый сыр и творог.

3. Замешиваете тесто, добавляем в него зелень, выкладываем в керамическую форму смазанную сливочным маслом и запекаем 40 минут при температуре 180 градусов.

Напомним, Клопотенко дал рецепт украинской выпечки, как приготовить листунци.

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