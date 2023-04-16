В этот раз популярная певица Тина Кароль порадовала новой нежной съемкой. Артистка решила покорить образом не в модных нарядах, а с минимумом деталей. Звезда выложила несколько своих портретов, изюминкой которых является единственное украшение – голубая орхидея.

Артистка в подписи под кадрами предложила всем желающим самим придумать какую-то подпись к своим кадрам. Высказалась и коллега Тины – Ольга Полякова. Примечательно, что ранее у звезд был конфликт из-за высказываний самой Поляковой, критикующей манеру исполнения песен Кароль.

"Боже, даже не знаю, как подписать такую красоту", – прокомментировала Оля Полякова в этот раз.

В сети поделились своими мнениями, в том числе и ведущий Слава Демин:

«Она украшала шрамы цветками, на глаза цепляла от них лепестки; Цветам удалось вырасти на Тине; Вся суть в тебе; Синий цветок, красивая Тина; Человек вдохновлявший меня 10 лет назад и дальше вдохновляющий».

Мы писали, Тина Кароль проявляет элегантность не только на сцене, но и в повседневной жизни, а также на фотосессиях. Она опубликовала новую порцию своих фотографий в Instagram, демонстрируя свою красоту.

На снимках Кароль выглядит в своем стильном образе: с яркой губной помадой и естественной прической. Чтобы сделать кадры более эффектными, звезда облачилась в полностью черное наряд и оставила ноги обнаженными.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.