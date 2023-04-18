В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко поделилась яркими кадрами с Бостонского марафона.
"42 километра абсолютной поддержки и наслаждения от людей. Я подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить. Один вижу в начале маршрута, дядя размахивает им на высокой ветке, кричу: «Слава Украине». А он так удивлен: «Have a good run!” И тут я понимаю, что он даже не украинец. Это действительно очень умиляет. Я подбежала к каждому, кого видела с нашим флагом, может, поэтому я так долго бежала). Но легко и в удовольствие", — пишет ведущая.
Даже несмотря на дождь вдоль всего маршрута, украинскую звезду и других бегунов поддерживали целые семьи, музыка, крики, флаги.
Ведущая отметила, что является амбассадором американо-украинской благотворительной организации Sunflower Of Peace, которая занимается помощью нашим военным.
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"Марафон - это часть моей миссии. Как у нас на работе говорят, информационный повод". Участие в марафоне человека, которым могут заинтересоваться большие медиа (простите, что так нескромно о себе), открывает большие возможности для самой организации получить упоминание и промо на крупнейших информационных площадках", - объяснила Маричка Падалко.
Теперь за новые собранные деньги будет организовано обучение наших психологов для работы с освобожденными из плена, ведь согласно статистике от омбудсмена 86 процентов из них подвергаются издевательствам в плену.
Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.