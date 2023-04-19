Евгений Клопотенко предложил приготовить панкейки на йогурте, тогда они получатся легкими, нежными и с пузырьков внутри.

Панкейки - это блинчики, которые любят во всем мире за простоту и быстроту в приготовлении. Как правило, панкейки подаются на завтрак с различными сладкими соусами, шоколадом, ягодами, кленовым сиропом.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко на этот раз показал рецепт пухлых и нежных панкейков.

Евгений Клопотенко предложил приготовить панкейки на йогурте, тогда они получатся легкими, нежными и с пузырьков внутри. Кулинар советует брать не жирный йогурт 2-3%, без дополнительных добавок и ингридиентов в составе. Также стоит помнить, что тесто на панкейки нужно хорошенько перемешать, чтобы не было комочков.

Что вам понадобится:

300 мл йогурта без сахара 2-3%

200 г муки

2 ст. л. сахара

2 яйца

10 г разрыхлителя

3 ст. л. подсолнечного масла

щепотка соли

мед или варенье для подачи

Как приготовить:

1. Взбейте яйца добавьте сахара и щепотку соли. Сахар не должен растворится на этом этапе.

2. К яично-сахарной смеси добавьте просеянную муку, разрыхлитель и влейте подсолнечного масла. Чтобы перемешать все, лучше воспользуйтесь венчиком. Блендером можно не рассчитать и слишком перебить тесто.

3. Начинайте готовить блинчики: налейте тесто на середину сухой сковороды. Когда низ станет светло-коричневым, а сверху начнут появляться пузыри и переверните на другую сторону. Жарьте примерно минуту на каждой стороне. Крышкой не закрывайте.

4. Готовые панкейки складывайте друг на дружку. Подавайте со сметаной, вареньем, джемом или медом.

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