Популярная певица Настя Каменских рассказала о результатах лечения и успела дать важный анонс.

Певица Настя Каменских поделилась деталями, касающимися ее успехов в лечении связок и пообещала украинцам скоро вернуться к обещанному графику концертов. Впрочем, мнения в сети разделились и многие были возмущены городами, которые Настя выбрала для тура.

«Ну что, вы готовы? Уже завтра начнется мой долгожданный тур «Я-Украина» по нашим невероятным украинским городам! Каждый день мы с врачом и преподавателем вокала работали над уничтожением новообразований и восстановлением голосовых связок и я очень рад, что нам удалось успеть.

Сейчас я в состоянии реабилитации и уже с нетерпением жду возможности петь вживую для вас» - написала Каменских.

Поклонники же подметили, что Каменских забыла про Харьков и Днепр, очевидно избегая тех городов, где могут быть обстрелы:

«Харьков ждет! Или боишься? ; Как всегда Днепр в пролете 🤷🏻‍♂; Настю скажи пожалуйста, а Харьков будет?; Где Днепр? Днепр где?; Теперь я понимаю Потапу, я бы ей тоже изменял;

Ждем в Днепре; Надо город Харьков; На мусорнике твое место, не верю в искренность. Бежишь от трудностей, часть городов специально урезала».

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