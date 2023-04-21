Судья «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво в очень гневной форме выразил свое недовольство блюдом, пишет Politeka.net.

29-летний калушанин, участник кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Виктор Волошин приготовил тратиционное украинское блюдо в ресторанном формате.

«Я сделал вареники с квашеной капустой, черносливом и грецким орехом», – рассказал Волошин о блюде.

Рассмотрев, что перед ним на тарелке, Эктор Хименес-Браво напомнил участнику «МастерШеф. Профессионалы» о его главной задаче:

«Мы, украинцы, эксперты по вареникам. На любой вкус, с любой начинкой, любого цвета. Сейчас во многих ресторанах в меню мы видим эксперименты с этим традиционным блюдом. И я думаю, что ваша цель сегодня должна была состоять в том, чтобы превзойти все, что подавали в заведениях до этого. Вы ведь профессионал, эксперт».

Далее Эктор Хименес-Браво решил не сдерживать гневных эмоций.

«Мне жаль, но то, что я вижу перед собой, не годится даже для домашней кухни. Этот соус только усугубляет ситуацию на тарелке. Ничего личного, извините, но сейчас я просто не могу быть дипломатичным, потому что это ужас, катастрофа. Мне было бы стыдно показывать это на "МастерШеф. Профессионалы».

Комментируя свою неудачу, Волошин объяснил, что ему важно две вещи – передать в блюде душу и накормить человека.

«Почему я подал так много вареников – потому что в моем понимании, когда в ресторане приносят украинское блюдо, вареники, и их пять штук, это неправильно».

В свою очередь, некоторые зрители признались, что им вареники Волошина понравились, и по виду, и по начинке. В комментариях к видео зрители предполагают, что Хименес-Браво придрался к вареникам ни за что.

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