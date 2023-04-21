В этот раз популярная певица Тина Кароль поделилась подборкой кадров, сделанных во время работы для песенного конкурса. Артистка вместе с коллегами готовится представить что-то интересное, на что намекнула в Инстаграм.

Как известно, через три недели в Ливерпуле от имени Украины состоится финал песенного конкурса Евровидение. Сейчас стало известно, кто из украинских звезд выйдет на эту сцену. Среди артистов будет и Тина Кароль.

«Наблюдай за тем, что будет. Делись мыслями» - пишет под видео артистка.

Поклонники выразили свое мнение по поводу последней новости:

«Ждем Вашего выступления с нетерпением. Как всегда невероятные задачи вы ставите команде)) уже интересно, что в тех 40 секундах будет);

Как интересно) больше-больше нам таких тизеров; Будет что-нибудь взрывное; Человек, всегда ставящий себе вызовы!; Это будет что-то особенное! Жду высокого уровня».

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Также ранее артистка поблагодарила Британию за помощь, поддержку и общение.

«Когда вы стоите с нами плечом к плечу, мы чувствуем себя сильнее в нашем сопротивлении. Это моя история о том, как поп-звезда превратилась в культурного дипломата. Как я могу защитить свою страну? Защищать свою культуру и ДНК. Это мост, который я пытаюсь построить между нашими странами. А свой личный фронт я назову Арт-Фронтом» - добавила Кароль.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.