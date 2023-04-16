Известная певица Даша Астафьева поделилась кадрами, как она по-простому проводит время вдали от скандалов шоу-бизнеса.

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая ранее подробно рассказывала о своем увлечении рыбалкой, решила поделиться атмосферными кадрами. Не так давно артистка отправилась на украинский курорт, как она выразилась, излечить душу.

Оттуда Даша с удовольствием делится различными кадрами и рассказывает о себе.

«Сохраняйте себе место и видео с рецептом. Почему нужно употреблять форель. Форель занимает первое место по выведению холестерина из организма и существенному очищению кровеносных сосудов.

А потому защищает человека от повышения давления, инсультов и инфарктов; А еще форель обладает очень вкусным жиром, сочным мясом с плотной кожурой, тающей во рту» - поделилась Астафьева.

В сети поддержали наставления певицы:

«Есть захотелось снова; Так приятно и уютно на это все смотреть, будто какой-то другой сказочный мир; Я там такую поймал, ты что!; вкусно через экран телефона); Спасибо за такую красоту и вкуснятину; Вы так эволюционировали в духовную сторону».

Как Даша уже ранее рассказывала поклонникам, она второй раз с начала войны уехала из Киева, чтобы немного отдохнуть. Сейчас она в Карпатах, и судя по новым фото, отлично проводит время и набирается сил.

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