На своей странице в Instagram Николай Люлько показал, как приготовить тертый пирог.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар - 300 г

соль – 5 г

сода - 10 г

масло сливочное 82% - 500 г (или маргарин)

мука – 900 г

варенье – 800 г

сахарная пудра на посыпку или сахар

Сочетаем яйца, сахар, соль, соду и перемешиваем. Добавляем мягкое масло или маргарин и снова перемешиваем. Всыпаем по частям муку, вмешивая ее в массу.

1/4 замешанного теста катаем в несколько шариков для удобства и отправляем в морозилку на 15-20 минут. Основную массу теста раскатываем, выкладываем на противень и по всей площади делаем проколы вилкой. Размазываем варенье (абрикосовое, яблочное, клубничное, смородиновое – по вашему вкусу), так чтобы не доходило до краев по 5 миллиметров, иначе оно пригорит.

Когда шарики теста в морозилке застынут, равномерно натираем их, чтобы покрыло все варенье. Сверху посыпаем пудрой или сахаром. Отправляем выпекаться в духовку, разогретую до 170 градусов, на 25-35 минут.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Ммм, обожаю, особенно с абрикосовым 🍑 Также когда-то перетирала лимоны с сахаром в начинку, бомба ⭐️к этому пирогу подходит все, что с кислинкой 👍🏻";

"Ой, это любимый пирог моей семьи и это тоже то, что я научилась готовить первым. Начинки разные делаю. Самая обожаемая - прослойка творога, а потом черника...ммм...это невероятно вкусно 😍".

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

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