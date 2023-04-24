Елизавета Глинская рассказала, как самостоятельно приготовить чурчхелу.

"Друзья! Знаю, вы очень ждали этот десерт 💗 Сегодня мы с вами приготовим всеми любимую чурчхелу из натурального виноградного сока, орехов и муки. Легко и безумно вкусно 🥰", — пише звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

4 кг винограда (можно использовать уже готовый сок - примерно 3 л)

500 г муки

сахар - по желанию

500 г орехов (фундук, грецкий орех или миндаль)

Орехи нужно нанизать на ниточку с помощью иголки.

Чтобы приготовить виноградный сок, промываем виноград, убираем веточки, отправляем в блендер, перемалываем, а затем пропускаем через сито.

2 литра сока переливаем в кастрюлю, а оставшийся сок хорошо перемешиваем с мукой, чтобы не было комочков, а затем тоже отправляем в кастрюлю. Включаем плиту и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Когда виноградная масса закипит, уменьшаем температуру и увариваем примерно 25-30 минут.

При этом если виноградный сок недостаточно сладкий, то можно к нему добавить сахар или уварить сок, чтобы вкус стал более насыщенным.

Опускаем в готовую массу нанизанные орехи и подвешиваем на сушилку минимум на 3 дня. Достаем ниточки из готовой чурчхелы — и наслаждаемся лакомством.

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