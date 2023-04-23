Известная певица Надя Дорофеева показала в социальной сети, как и с кем провела свой день рождения.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, решила показать в Инстаграм о том, как в этом году отмечала свое 33-летие. Вместе с близкими артистка решила провести выходной день вдали от внимания и камер.

Сначала певица показала, какие подарки и поздравления получала, а после опубликовала кадры с возлюбленным Михаилом Кацуриным.

«Когда со Дня Рождения есть только пара фоток, то это отличный знак 😂» - с юмором подметила Надя.

В сети поздравили звезду снова, добавив личные замечания, не обошлось без упоминаний экс-мужа Нади Владимира Дантеса:

«Я одна думала, что на первом фото Янго?; У большинства наших счастливых моментов нет фотографий, мы заняты жизнью момента, а не фотографированием; Надя куртку у Миши забрала?; А Птушкина не узнать 😌

Надеемся, что следующий день рождения отпразднуешь под мирным небом; Главное же не фотки, а эмоции!!; Дантес где?); А Дантеса не пригласили».

«Я всегда говорю, что моя любимая из собственных песен – новая, которая вот-вот выйдет. Так и с возрастом. Привет, 33» - Также ранее написала Надя под новым кадром.

В сети тем временем подметили, что артистка выглядит заметно моложе своих лет и такое уже становится нормой – выглядеть ухожено и свежо.

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