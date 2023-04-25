Популярная украинская телезвезда, фитнес-тренер и эксперт по здоровому питанию Анита Луценко, которая была тренером в шоу "Зважені та щасливі", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное, но грустное фото и поделилась своими размышлениями.

Похоже, это фото было сделано во время путешествия Аниты за границей. Как видно, на снимке она сидит в машине с открытым окном, в которое забавно просунуло голову животное. При этом телезвезда совсем не испугалась такого необычного гостя, она смотрит на него с задумчивым видом.

В подписи к публикации Луценко философски написала: "Мне кажется, что в целом животные в "глубоком шоке" от людей…". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию фитнес-тренера:

"Это точно!".

"100%".

"Именно так".

"На фото такая грустная".

"Вот почему интроверт во мне прекрасно себя чувствует!".

"Так и есть...".

"Вау, огонь".

Отметим, ранее мы писали, что Анита Луценко поделилась с поклонниками секретной методикой массажа для лица. Звезда выложила видео, в котором поделилась своей методикой утреннего массажа для лица. "Ловите на моем YouTube канале новое видео об утреннем массаже лица. Версия номер 2. Как вообще относитесь к массажу? Делаете ли? Я трачу 5 мин 3 раза в неделю точно. Чаще/если выходит и на выходных. Делаю на кухне пока готовлю себе кофе", - написала Луценко.

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