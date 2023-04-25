Евгений Клопотенко заменил солоные огурцы на заправку на основе горчицы, растительного масла и винного уксуса.

В каждой семье есть свой любимый рецепт винегрета. Кто-то экспериментирует с заправками, а кто-то добавляет непривычные ингридиенты, которые заставляют вкус блюда сыграть новыми красками.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт новой вариации этого любимого салата.

Так, Евгений Клопотенко заменил солоные огурцы на заправку на основе горчицы, растительного масла и винного уксуса. Именно она придаст винегрету вкус необходимой кислинки, которую обычно блюду дают огурцы. Кроме того, нужно добавить сухие травы, чтобы сделать блюдо более ароматным.

Что вам понадобится:

2 отварных картофеля

1 большая отварная морковь

2 отварных свеклы

1 ст. л. американской горчицы

1 ст. л. винного уксуса

4 ст. л. подсолнечного или оливкового масла

250 г белой консервированной фасоли

2 ч. л. смеси трав

соль и перец по вкусу

Как приговить винегрет по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Отварите овощи для винегрета. Возьмите отварные картофель, свеклу и морковь. Порежьте их на большие кубики.

2. Из банки консервированной фасоли слейте жидкость и высыпьте ее в большую миску. Добавьте туда и нарезанные овощи. Посыпьте сверху сухими травами.

3. Готовим заправку для винегрета: смешайте американскую горчицу, винный уксус, щепотку соли и влейте тонкой струйкой масло. Перемешайте до однородности с помощью венчика.

4. После этого заправьте заправкой винегрет и акуратно перемешайте.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного яблочного пирога.

Как сообщала Politeka, Клопотенко рассказал рецепт необычных бутербродов к завтраку.

Также Politeka писала, Клопотенко поделился пикантным рецептом со спаржей и маслом.