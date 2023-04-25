В каждой семье есть свой любимый рецепт винегрета. Кто-то экспериментирует с заправками, а кто-то добавляет непривычные ингридиенты, которые заставляют вкус блюда сыграть новыми красками.
Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт новой вариации этого любимого салата.
Так, Евгений Клопотенко заменил солоные огурцы на заправку на основе горчицы, растительного масла и винного уксуса. Именно она придаст винегрету вкус необходимой кислинки, которую обычно блюду дают огурцы. Кроме того, нужно добавить сухие травы, чтобы сделать блюдо более ароматным.
Что вам понадобится:
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- 2 отварных картофеля
- 1 большая отварная морковь
- 2 отварных свеклы
- 1 ст. л. американской горчицы
- 1 ст. л. винного уксуса
- 4 ст. л. подсолнечного или оливкового масла
- 250 г белой консервированной фасоли
- 2 ч. л. смеси трав
- соль и перец по вкусу
Как приговить винегрет по рецепту Евгения Клопотенко:
1. Отварите овощи для винегрета. Возьмите отварные картофель, свеклу и морковь. Порежьте их на большие кубики.
2. Из банки консервированной фасоли слейте жидкость и высыпьте ее в большую миску. Добавьте туда и нарезанные овощи. Посыпьте сверху сухими травами.
3. Готовим заправку для винегрета: смешайте американскую горчицу, винный уксус, щепотку соли и влейте тонкой струйкой масло. Перемешайте до однородности с помощью венчика.
4. После этого заправьте заправкой винегрет и акуратно перемешайте.
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