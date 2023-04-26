Евгений Клопотенко предложил перемазать печеночные коржи майонезом, который можно приготовить дома.

Такое блюдо, как печеночный торт, многие пробовали и готовили. Обычно начинку для этого соленого тортика готовят из жареного лука и моркови, но можно найти другие варианты.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал более простой и быстрый способ приготовления печеночного торта.

Евгений Клопотенко предложил перемазать печеночные коржи майонезом, который можно приготовить дома. Так выйдет быстрее и вы сможете попробовать что-то новенькое. Только помните, что для блинов нужно взять куриную печень. Нежными они получатся, если зачистить печень от пленок и излишнего жира.

Что вам понадобится для печеночных блинов:

500 г куриной печени

2 яйца

3 ст. л. пшеничной муки

150 мл молока 2,5%

2 ст. л. подсолнечного масла (+ для жарки)

10 веточек укропа

соль и перец по вкусу

Что вам понадобится для домашнего майонеза:

1 яйцо

150 мл подсолнечного масла

½ лимона

1 ст. л. горчицы

Как приготовить печеночный торт по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Помойте печень и при необходимости очистите от пленок, а также лишнего жира. Положите в чажу блендера и перебейте до однородности.

2. Сделайте тесто для блинов: добавьте яйца, молоко, подсолнечного масла и пшеничной муки до перебитой печени. Посолите и поперчите, а после хорошенько перемешайте или перебейте мивсером, чтобы не осталось комков.

3. Готовим блины: разогрейте сковороду смазанную подсолнечным маслом и вливайте небольшое количество печеночной смеси. Блинчики должны быть толщиной примерно 0,5 см. Жарьте до готовности с обоих сторон и выкладывайте на тарелку, чтобы охлаждались.

4. Делаем майонез: взбейте яйцо с половиной сока лимона и 1 ст. л. горчицы. Взбейте миксером и тонкой струйкой влейте подсолнечное масло. Должен получиться густой соус белого цвета.

5. Перемазывайте охлажденные блины домашним майонезом. Готовый тортик отправьте в холодильник на 2 часа, чтобы он хорошенько пропитался.

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