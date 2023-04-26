Такое блюдо, как печеночный торт, многие пробовали и готовили. Обычно начинку для этого соленого тортика готовят из жареного лука и моркови, но можно найти другие варианты.
Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал более простой и быстрый способ приготовления печеночного торта.
Евгений Клопотенко предложил перемазать печеночные коржи майонезом, который можно приготовить дома. Так выйдет быстрее и вы сможете попробовать что-то новенькое. Только помните, что для блинов нужно взять куриную печень. Нежными они получатся, если зачистить печень от пленок и излишнего жира.
Что вам понадобится для печеночных блинов:
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- 500 г куриной печени
- 2 яйца
- 3 ст. л. пшеничной муки
- 150 мл молока 2,5%
- 2 ст. л. подсолнечного масла (+ для жарки)
- 10 веточек укропа
- соль и перец по вкусу
Что вам понадобится для домашнего майонеза:
- 1 яйцо
- 150 мл подсолнечного масла
- ½ лимона
- 1 ст. л. горчицы
Как приготовить печеночный торт по рецепту Евгения Клопотенко:
1. Помойте печень и при необходимости очистите от пленок, а также лишнего жира. Положите в чажу блендера и перебейте до однородности.
2. Сделайте тесто для блинов: добавьте яйца, молоко, подсолнечного масла и пшеничной муки до перебитой печени. Посолите и поперчите, а после хорошенько перемешайте или перебейте мивсером, чтобы не осталось комков.
3. Готовим блины: разогрейте сковороду смазанную подсолнечным маслом и вливайте небольшое количество печеночной смеси. Блинчики должны быть толщиной примерно 0,5 см. Жарьте до готовности с обоих сторон и выкладывайте на тарелку, чтобы охлаждались.
4. Делаем майонез: взбейте яйцо с половиной сока лимона и 1 ст. л. горчицы. Взбейте миксером и тонкой струйкой влейте подсолнечное масло. Должен получиться густой соус белого цвета.
5. Перемазывайте охлажденные блины домашним майонезом. Готовый тортик отправьте в холодильник на 2 часа, чтобы он хорошенько пропитался.
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