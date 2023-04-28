Популярная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, которая в прошлом была невестой исполнителя Виталия Козловского, а недавно заявила о расставании с еще одним женихом Евгением Прониным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милыми фото и удивила переменами во внешности.

Как видно, на новых фотографиях Рамина запечатлена в интересной локации во Львове. Перед камерой она появилась в простом и скромном образе – на ней джинсы с завышенной талией и черная футболка с тестовым принтом. При этом можно заметить, что Рамина как будто немного похудела и чуть подправила стрижку и укладку, а на ее лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Эсхакзай рассказала о встрече с публикой во Львове, видимо на благотворительном вечере с Ириной Фарион. Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Волосы выглядят шикарно".

"Очень хороший образ, вам так подходит".

"Шикарная, вам идет очень эта прическа".

"Боже, как хороша".

"Красавица".

"Вы красавица".

"Прекрасная".

"Вы очень хороша".

"Прекрасная Рамина".

"Какая красивая прическа".

Напомним, "Подверглась его чарам": Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, что ей захотелось сделать в Париже.

Как сообщала Politeka, "Какие вы молодцы": Цымбалюк из "Крепостной" похвастался наградой, которую получил от военных.

Также Politeka писала, что "Как много людей…": Решетник из "Холостяка" рассказал, что его удивило на прогулке в Киеве.