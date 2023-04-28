Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая с начала войны ушла от мужа Владимира Дантеса к его другу Мише Кацурину, часто радует свою огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась странным фото с новым возлюбленным и получила критику от украинцев.

Как видно, на новой фотографии Надя и Миша запечатлена в интересной локации, похожей на подземный паркинг. Они как будто целуются, но не совсем – прикасаются высунутыми языками, при этом как будто дурачатся и смеются. Выглядит это весьма специфично, о чем и высказались фолловеры в комментариях.

В подписи к фотографии Дорофеева рассказала, что это фото приурочено к тому, что их совместный клип с Кацуриным собрал 13 миллионов просмотров. "13 миллионов "Щоб не було" на ютуб. Мы с @misha_katsurin благодарим каждого", - напсиала артистка.

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Мир сошел с ума".

"Перебор, зачем все на показ?".

"Для чего это выставлять? Сделать такой снимок может каждый, но выставлять на показ, это невоспитанность. Должно быть табу. К сожалению, у вас этого нет. Фу".

"Никогда почти не пишу комментарии, но "не нравится такой контент".

"Ну это уже немного слишком".

"Надя высмеивает комментарии и не думает, что на ней подписаны миллионы девочек, для которых она кумир. Она моделирует безнравственное поведение и ей даже это нравится".

"Как подростки".

"Это очень слишком, зачем такое? Дома чтобы никто не видел".

"Испанский стыд. К чему оно?".

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