Елизавета Глинская рассказала, как приготовить чиа-пудинг с персиком и малиной.
"Друзья, всем тем, кому надоели скучные завтраки, такие как: овсянка, омлет, блинчики, может даже сырники... Предлагаю приготовить вкусный и полезный чиа-пудинг на кокосовом молоке с персиком и малиной💗", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 400 мл кокосового молока (можно заменить апельсиновым соком)
- 40 г семян чиа
- 20 г меда (или 10 г кокосового сахара)
- персики
- малина
В миске заливаем семена чиа кокосовым молоком и перемешиваем. Добавляем подсластитель (мед или сахар) и снова перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 8-10 часов.
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Берем стаканы или другую порционную емкость, в которой собираемся подавать чиа-пудинг. На дно стакана выкладываем несколько ложек набухших чиа семян. Затем немного персика, нарезанного мелким кубиком. Затем снова семена чиа, а сверху украшаем все малиной. И десерт готов - можно наслаждаться.
Для приготовления этого пудинга не обязательно использовать только свежие ягоды и фрукты, можно брать размороженные. Также можно добавлять джем. Кокосовое молоко можно заменить на миндальное, овсяное или любое другое по вкусу.
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