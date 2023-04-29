Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт оригинального завтрака.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить чиа-пудинг с персиком и малиной.

"Друзья, всем тем, кому надоели скучные завтраки, такие как: овсянка, омлет, блинчики, может даже сырники... Предлагаю приготовить вкусный и полезный чиа-пудинг на кокосовом молоке с персиком и малиной💗", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

400 мл кокосового молока (можно заменить апельсиновым соком)

40 г семян чиа

20 г меда (или 10 г кокосового сахара)

персики

малина

В миске заливаем семена чиа кокосовым молоком и перемешиваем. Добавляем подсластитель (мед или сахар) и снова перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 8-10 часов.

Берем стаканы или другую порционную емкость, в которой собираемся подавать чиа-пудинг. На дно стакана выкладываем несколько ложек набухших чиа семян. Затем немного персика, нарезанного мелким кубиком. Затем снова семена чиа, а сверху украшаем все малиной. И десерт готов - можно наслаждаться.

Для приготовления этого пудинга не обязательно использовать только свежие ягоды и фрукты, можно брать размороженные. Также можно добавлять джем. Кокосовое молоко можно заменить на миндальное, овсяное или любое другое по вкусу.

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