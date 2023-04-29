Певица Тина Кароль представила долгожданный клип на песню "Honey & Мед", в котором она впервые в своей карьере исполнила трек на двух языках - английском и украинском. В клипе, снятом в Лос-Анджелесе под режиссерством клипмейкера Генри Липатова, можно увидеть сюрреалистические кадры с летающими по небу акулами.

Трек "Honey & Мед" рассказывает историю одной любви, которая отзовется у многих. Используя аллегории, Тина сравнивает чувства со стихиями. Песню написала и спродюсировала сама Тина Кароль.

В клипе Тина Кароль предстала в черном мини-платье и белом одеяле на берегу океана, а в определенных эпизодах по ее волосам и телу стекал мед. Романтическая линия представлена объятиями исполнительницы с темнокожим мужчиной.

«Очень-очень ждем тур по Украине; Тина – сплошной соблазн и здесь она совсем другая как раньше. Вкусная очень🤤; Очень эстетическое видео😍 спасибо за наслаждение для глаз; Это огонь! Так нежно и в то же время лаконично и страстно» - поддерживают в сети.

«Впервые в моей карьере пою на двух языках в одном треке: английском и украинском. Я вижу в этом особую миссию, а именно культурную экспансию украинской музыки на мировую аудиторию, тем самым прославляя современную музыкальную Украину» - написала Кароль под кадрами чуть ранее.

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