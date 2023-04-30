Популярная украинская певица Настя Каменских, которая устроила целый тур по украинским городам, решила высказаться о своих переживаниях после обстрела оккупантов. Как известно, первые полгода певица избегала самый сложный период, выехав в Испанию.
«Вечер в Ужгороде сменился чувствами отчаяния и боли после утренних новостей. Война продолжается, и нам нельзя об этом забывать. Поэтому каждый день мы с вами должны собираться с силами и продолжать борьбу, каждый на своем месте.
Наши защитники должны чувствовать надежный тыл, и мы можем сделать все, чтобы его обеспечить. И наша Украина обязательно расцветет, как эта волшебная сирень из Ужгорода» - написала Каменских под кадром.
Она поблагодарила всех, кто поддерживает ее и помогает дальше ездить по турам и выступать, ведь это должно приблизить победу.
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Ранее звезда выложила кадры со своего концерта в Черновцах, где показала особенный момент.
На видео можно увидеть, что Настя спустилась к людям в зал и присела в окружении десятков детей. Она позволила маленьким поклонникам трогать себя, обнимать и петь вместе с ней. А пели они практически акапелльно, все вместе, очень по-простому и душевно.
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