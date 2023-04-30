Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич продолжает поддерживать страну, активно освещает ситуацию в Инстаграм и делится своим мнением. В этот раз тему с освобождением Крыма он тоже не смог пропустить.
«Это я в мае следующего года еду в Крым. Вечер, у меня осталось несколько часов до Красноперекопска. Кто со мной?» - иронично подметил ведущий под атмосферным роликом.
После ракетных ударов по нескольким украинским городам, из-за чего погибло много мирных людей с детьми, в сети поддержали скорейшее наступление:
«Я на авторе ищу туристический автобус. Чтобы в Крым как можно больше людей увезти; А мы тоже сзади за Вами мчимся на концерт группы Антитела и покупаться в море; Думаю у Красноперекопска на тот момент будет более достойное название;
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Бро я уже выезжаю на стартовую позицию; Я поеду с вами даже в багажнике 😂; Хочу на день независимости в этом году :-) Вся страна с Вами и общее фото на набережной Ялты».
Анатолич также добавил, что вот все эти мамы с рф, которые рыдают над своими детишками, сами виноваты в их гибели.
Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.
Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.
Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".