Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото, на которых показала, как ее одарили цветами после одного из концертов за границей.

Как видно, на новых снимках Светлана запечатлена, видимо, после концерта, она держит в руках огромные букеты цветов разных оттенков, сортов и видов. Перед камерой артистка появилась в облегающем черном платье, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она кокетливо смотрит в объектив.

В подписи к публикации Лобода написала: "Так важно чувствовать себя нужной… Спасибо вам". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Талантливая".

"Настоящая украинка!".

"Невероятно красивая".

"Красавица. Так мечтаю попасть на ваш концерт".

"Вы всегда нам очень нужны, любим бесконечно".

"Вы будете нужны нам всегда, и мы всегда будем рядом".

"Спасибо Вам за то, что дарите нам свою любовь и музыку".

"Спасибо за концерт. И спасибо за подарок для украинцев".

"Очень важно чувствовать себя нужным, если это чувство есть, значит идешь верным путем. Божьего благословения вам!".

Напомним, "Было время, когда…": Денисенко из "Крепостной" показала, как сын становится похожим на отца-военного.

Как сообщала Politeka, "Огонек, который зажег мое сердце": Гвоздева рассказала, как побывала на детском конкурсе танцев.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом пирога для ленивых: понадобится всего четыре ингредиента.