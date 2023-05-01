В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич разместил коротенький фрагмент своего интервью с детской и семейной психологиней Екатериной Гольцберг. В частности, ведущий поинтересовался у нее, можно ли научить ребенка патриотизму.

"Что такое учить? Это, скорее, собственным примером только можно сделать. Ну невозможно сказать там: "Будь патриотом! Это хорошо". Как поощрить? Если мы видим, что это модно, это определенный мейнстрим, то подростки всегда приобщаются к тому, что модно, популярно", — заявила психолог.

По мнению эксперта, здесь есть один очень важный фактор.

"Они могут ориентироваться на то, что делают их кумиры, родители, кто является для них важными персонами. И когда они ориентируются на человека, являющегося патриотом, то решают: я хочу быть таким, как этот человек. Поэтому здесь важна роль личности в формировании того, что воспринимает из внешнего мира подросток", - подчеркнула Екатерина Гольцберг.

Украинцы в комментариях к полному интервью оценили экспертный разговор:

"Спасибо Анатолию за такую ​​важную тему. От всего сердца хочу чтобы как можно больше родителей и детей увидели и услышали это интервью";

"Спасибо за вашу работу!❤ Это крайне важно в любое время".

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