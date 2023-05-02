Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавные фото, на которых показала то, что обычно остается за кадром на гастролях.

Как оказалось, сейчас Светлана на гастролях в Германии и переезжает из города в город на концерты. На новых снимках звезда показала, что в дороге они остановились перекусить и посетить интересное место. На некоторых кадрах можно увидеть, что артистка в простом удобном наряде сидит прямо на бордюре и есть бургер из фастфуда. При этом она выглядит очень естественно и, похоже, ей нравится такая еда, что очень удивило поклонников.

В подписи к публикации Лобода написала: "Вчера… по дороге в Nürnberg". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото звезды:

"Красотка, наша!".

"Радует то, что человек, который так хорошо выглядит, тоже иногда ест трешак".

"Может ей чуть надоело, и у нее мечта была поесть на бетоне фастфуд".

"Не верю, ты правда это ела?".

"Какая вы очаровательная, любим вас".

"От вас веет таким прекрасным вайбом".

"Если это не реклама, то удивительно".

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