Известная певица и блогерша Анна Тринчер попала в скандал из-за своих высказывания на популярном шоу.

Популярная украинская певица Анна Тринчер снова стала объектом критики в социальных сетях после своего последнего конфуза. Она принимала участие в шоу "Я люблю Украину", где не смогла назвать дату Дня Независимости Украины.

В результате, Анна была высмеяна в интернете, и она сама признала, что позорно выглядела перед всей страной. В видео, которое стало вирусным в ТикТоке, Ксения Мишина в роли ведущей обратилась к артистке, задавая ей многие вопросы.

Одним из них был вопрос о дате, когда наша страна стала независимой. Анна не смогла вспомнить ни день, ни год. Она ошибочно назвала 31 число, после чего Мишиной пришлось назвать правильную дату.

После этого инцидента Анна Тринчер получила много негативных комментариев в социальных сетях.

«Ибо единственная Школа в которой она была – это сериал; Даже Мишель-Боливийка в шоке😂; Кто не знал, то она окончила школу с серебряной медалью;

Если бы Дантес за Рождество не подсказал, то и здесь был бы промах; Дантес в шоке; Зато она инлюэнсер и может посоветовать Вам какой крем для лица покупать. Или у кого заказывать шмот; Какую школу она оканчивала? Ту, что по телевизору?; Дантеса буквально разрывает с середины».

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