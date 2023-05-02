Популярная украинская певица Анна Тринчер снова стала объектом критики в социальных сетях после своего последнего конфуза. Она принимала участие в шоу "Я люблю Украину", где не смогла назвать дату Дня Независимости Украины.
В результате, Анна была высмеяна в интернете, и она сама признала, что позорно выглядела перед всей страной. В видео, которое стало вирусным в ТикТоке, Ксения Мишина в роли ведущей обратилась к артистке, задавая ей многие вопросы.
Одним из них был вопрос о дате, когда наша страна стала независимой. Анна не смогла вспомнить ни день, ни год. Она ошибочно назвала 31 число, после чего Мишиной пришлось назвать правильную дату.
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После этого инцидента Анна Тринчер получила много негативных комментариев в социальных сетях.
«Ибо единственная Школа в которой она была – это сериал; Даже Мишель-Боливийка в шоке😂; Кто не знал, то она окончила школу с серебряной медалью;
Если бы Дантес за Рождество не подсказал, то и здесь был бы промах; Дантес в шоке; Зато она инлюэнсер и может посоветовать Вам какой крем для лица покупать. Или у кого заказывать шмот; Какую школу она оканчивала? Ту, что по телевизору?; Дантеса буквально разрывает с середины».
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