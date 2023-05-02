Певица Тина Кароль удалила клип после скандала с участием россиян, однако решила делиться кадрами из свежей съемки. В этот раз впечатлила новой фотосессией, которая отличалась смелостью из-за выбранного образа.

Vogue опубликовало кадры, на которых Кароль предстала в нарядах от отечественных дизайнеров. Фотосессия была сделана в Киеве фотографом Михаилом Федораком.

Знаменитость была запечатлена на Контрактовой площади на Подоле, у университета имени Тараса Шевченко и на других локациях в центре столицы. На фото Тина Кароль предстала в ярком силуэтном макси-платье бренда O.TAJE и брючном костюме от киевского бренда Nué.

Многие подметили, что ранее Тина пыталась похудеть, чтобы быть в форме и сама подмечала: это сказывалось на здоровье. Но когда артистка перестала зацикливаться, стала выглядеть и моложе обычного:

«Браво нашей Тине, так помолодела: Вот люди удивлялись, когда видели Тину в одеяле в Киеве; Задает тренд. Готовим уличные одеяла 😂; Никакие одеяла не закроют факт, откуда деньги на одеяла и на клипы;

Не обязательно быть худой, чтобы быть красивой; Снова плачет 😢 надоело, эти фальшивые слезы; Нежная; Красавица».

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