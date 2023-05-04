Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила яркие фото и сделала заявление.

Как оказалось, Марина приняла неожиданное решение провести фан-встречу с поклонниками, причем вживую. По словам фитнес-тренерши, они долго обсуждали возможность встречи офлайн и наконец решили ее провести. Так, уже в выходные Марина пригласила поклонников на разговор.

В подписи к публикации Боржемская написала: "Фан-встреча со мной 6 мая! Друзья, помните, как долго мы с вами обсуждали то, как бы нам встретиться вживую? В ТРЦ Ocean Plaza услышали наши желания и устраивают нам встречу! Спортивный май начинается 6.05. На фан-встрече мы поговорим о том, нужно ли адаптировать свой рацион под сезон? Нужно ли менять тренировки и питание в зависимости от времени года? Вы часто задаете вопросы о сезонных фруктах и овощах, блюдах и упражнениях. Обо всем поговорим 6 мая в 15:00. Ждем вас".

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