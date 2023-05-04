Евгений Клопотенко отметил, что придумал рецепт во время покупок в магазинах.

Иногда хочется попробовать приготовить какой-то непривычный салатик, чтобы почувствовать непередаваемый вкус, сочетав казалось бы несочитаемое. Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт салата, в котором сочетает овощи и фрукты.

Евгений Клопотенко отметил, что придумал рецепт во время покупок в магазинах. Тогда он увидел, что редиска, бананы и цуккини лежали рядом на полке. Кулинар захотел попробовать соединить эти продукты в одном салате. Хрустящая текстура редиса прекрасно ложится на мягкий банан, порей и цуккини.

Что вам понадобится для необычного салата:

2 банана

150 г редиса

150 г цуккини

50 г лука порей

2 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Как вам приготовить салатик по рецепту от Евгения Клопотенко:

1. Готовится салатик проще некуда. Вам нужно взять овощи и хорошенько из вымыть. После чего нарежьте редиску и лук порей на кольца приблизительно одинаковой толщины. Цуккини нужно нарезать тонкими длинными слайсами.

2. Тем временем банан нужно очистить и нарезать его колечками.

3. Смешайте в миске все ингредиенты и заправьте салат 2 ст.л. лимонного сока и таким же количеством оливкового масла. Посолите и поперчите по вкусу.

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