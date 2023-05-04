Иногда хочется попробовать приготовить какой-то непривычный салатик, чтобы почувствовать непередаваемый вкус, сочетав казалось бы несочитаемое. Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт салата, в котором сочетает овощи и фрукты.
Евгений Клопотенко отметил, что придумал рецепт во время покупок в магазинах. Тогда он увидел, что редиска, бананы и цуккини лежали рядом на полке. Кулинар захотел попробовать соединить эти продукты в одном салате. Хрустящая текстура редиса прекрасно ложится на мягкий банан, порей и цуккини.
Что вам понадобится для необычного салата:
- 2 банана
- 150 г редиса
- 150 г цуккини
- 50 г лука порей
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
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Как вам приготовить салатик по рецепту от Евгения Клопотенко:
1. Готовится салатик проще некуда. Вам нужно взять овощи и хорошенько из вымыть. После чего нарежьте редиску и лук порей на кольца приблизительно одинаковой толщины. Цуккини нужно нарезать тонкими длинными слайсами.
2. Тем временем банан нужно очистить и нарезать его колечками.
3. Смешайте в миске все ингредиенты и заправьте салат 2 ст.л. лимонного сока и таким же количеством оливкового масла. Посолите и поперчите по вкусу.
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