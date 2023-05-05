Многие любят покупать картофельные чипсы в качестве закуски к пиву, чтобы посидеть с друзьями и поговорить по душам. Но что если не покупать, а приготовить самим? Да еще не картофельные, а из сыра.
Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко уверен, что такое блюдо понравится каждому - потому поделился рецептом сырных чипсов, которые готовятся всего лишь за 15 минут.
Евгений Клопотенко рассказал, что запеченные сырные чипсы готовятся легко. Они всегда получаются невероятно хрустящие и вкусные, намного вкуснее покупных. Блюдо можно готовить, когда вам захочется чего-то вкусненького и простого в приготовлении.
К тому же они прекрасно подойдут для посиделок с близкими или если вы запланировали дружескую вечеринку. К чипсам можно подать всевозможные соусы, которые прекрасно дополнят чипсы.
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Также такой закуской можно украсить блюда к празднику или подать с супом. Но самое лучшее, что на их приготовление уйдет лишь 15-20 минут.
Что вам понадобится:
- 150 г твердого сыра (любого)
- травы и специи (по желанию)
Как приготовить сырные чипсы по рецепту Евгения Клопотенко:
1. Для начала нужно разогреть духовку до 180 градусов.
2. После чего возьмите сыр и натрите его на мелкой теркой.
3. Противень застелите пергаментом и выложите натертый сыр, сформировав круги. По желанию можете посыпать любыми специями.
4 Поставьте в разогретую духовку запекаться на 15-20 минут. Когда они станут золотистыми, можно доставать.
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