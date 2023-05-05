Звезда «Голоса страны» Мария Квитка, комментируя свою новую песню "Кохала", призналась, что ей очень трудно о ней писать,

«…Просто хочется, чтобы вы услышали и почувствовали… Пою то, что неизлечимо болит!», - коротко прокомментировала свой релиз победительница «Голоса страны-12», признав, что этот день для нее очень важен.

Слова песни «Кохала» взяты из сборника «Песни Евдокии Зуихи». Она была записана фольклористом Игнатом Танцюрой в 1920-х годах в селе Кущинцы Винницкой области.

«Она знала более 1000 народных песен и это впечатляет, ведь она была неграмотной, а значит, держала все это просто в памяти. Я не знаю и специально не слушала, как эта песня звучит в оригинале, какая там мелодия. Оригинальный только текст, а напев создался в процессе написания музыки», - рассказала Мария Квитка о песне «Кохала».

Победительница «Голоса країни-12» говорит, что в ней отзывается каждое слово из этой песни. Для нее, говорит Квитка, она о непоправимой потере, о той боли, которая никогда и ничем не излечивается. А сегодня так многие навсегда теряют тех, кого любят.

В комментариях пользователи соцсетей и YouTube признаются, что ошеломлены исполнением Квитки и не зря именно она стала победительницей «Голоса страны-12».

«Ты великолепна, ты уникальна!»,

«Как же это хорошо! Обожаю вас! Очень жду альбом»,

«Как же мне по душе Ваше творчество и голос, Мария Квитка. Вы великолепна. В вашем исполнении песен вот что-то такое, что к душе прикасается и вызывает разные чувства»,

«Очень чувственно»,

«До мурашек»,

«Нежность, боль, любовь», «Можно заслушаться»,

«Рождение шедевра», «До мурашек, до слезам и трепету»,

"Ого!", - пишут Марии Квитке.

Добавим, что сразу после победы Марии на "Голосе страны" многие зрители выражали свое недовольство.

Напомним, ранее создатели нового сезона "Голосу страны" сообщили, кто может стать тренерами.

Также сообщалось, что звезда "Голоса страны" из команды Поляковой неприятно удивила.

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