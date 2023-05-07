Известная певица Тина Кароль поделилась в сети, что помогает ей справиться со всем негативом и критикой.

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая перевыпустила клип на свою новую песню после скандала, решила рассказать о себе в интервью. Во время беседы у Кароль поинтересовались, что помогает ей справиться с такими ситуациями и негативом.

Недавно Тина Кароль в социальной сети рассказала, что она начинает свое утро с некого обнуления, что это за практика такая, она решила рассказать на видео.

"Что это? Иногда можно ставать на гвозди, сейчас это очень популярно. И это классная вещь, если ранее не пробовали. Советую. Это ваша голова придумывает, что это больно. На самом деле, это не больно. Полезная практика, одна из частей.

Второе. Это надо понимать – мы живем здесь и сейчас, принимаем решения здесь и сейчас. Я не знаю, уже такие эмоциональные у нас спады и поднятия настроений, что надо понимать: у нас нет времени. Нельзя его тратить впустую. Надо брать и делать: хочу и буду!" - поделилась Тина.

"Ох эта голова, вечно она что-то придумает" - подметили в сети в ответ.

Также мы писали, в новом клипе певица предстала перед своими поклонниками, обернутая в белое одеяло на фоне живописных улиц столицы. По словам артистки, одеяло является символом ее силы и крепости, которые она хранит в своем сердце.

«Иногда смелость требуется для искренности. Я благодарю всех, кто был неравнодушен к судьбе песни "Мед" и своей поддержкой вдохновил на создание нового видео для этой песни».

Напомним, "Так я готовилась к туру": Приходько с подругой и шампанским удивила кадрами из Буковеля.

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