Популярная украинская певица Тина Кароль, которая перевыпустила клип на свою новую песню после скандала, решила рассказать о себе в интервью. Во время беседы у Кароль поинтересовались, что помогает ей справиться с такими ситуациями и негативом.
Недавно Тина Кароль в социальной сети рассказала, что она начинает свое утро с некого обнуления, что это за практика такая, она решила рассказать на видео.
"Что это? Иногда можно ставать на гвозди, сейчас это очень популярно. И это классная вещь, если ранее не пробовали. Советую. Это ваша голова придумывает, что это больно. На самом деле, это не больно. Полезная практика, одна из частей.
Второе. Это надо понимать – мы живем здесь и сейчас, принимаем решения здесь и сейчас. Я не знаю, уже такие эмоциональные у нас спады и поднятия настроений, что надо понимать: у нас нет времени. Нельзя его тратить впустую. Надо брать и делать: хочу и буду!" - поделилась Тина.
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"Ох эта голова, вечно она что-то придумает" - подметили в сети в ответ.
Также мы писали, в новом клипе певица предстала перед своими поклонниками, обернутая в белое одеяло на фоне живописных улиц столицы. По словам артистки, одеяло является символом ее силы и крепости, которые она хранит в своем сердце.
«Иногда смелость требуется для искренности. Я благодарю всех, кто был неравнодушен к судьбе песни "Мед" и своей поддержкой вдохновил на создание нового видео для этой песни».
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