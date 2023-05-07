Елизавета Глинская рассказала, как приготовить маковые панкейки с малиной.
"Что у вас сегодня на завтрак? У меня - маковые панкейки с малиной. Очень простой и быстрый рецепт. И, конечно же, замечательный завтрак", — пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 220 мл кефира
- 1 яйцо
- 20 г сахара
- ½ ч.л. соды
- 20 г сливочного масла
- 150 г муки
- 20 г мака
- 80 г замороженной малины (черной смородины, черники или других ягод)
Соединяем сухие ингредиенты: муку, соду и мак. Отдельно смешиваем яйцо, сахар и растопленное сливочное масло. Добавляем кефир и перемешиваем. Добавляем к жидким ингредиентам сухие и снова перемешиваем.
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Выкладываем оладьи на слегка теплую сковороду, для этого удобно использовать кондитерский мешок. В середину оладий выкладываем немного ягод и закрываем их сверху тестом. Обжариваем панкейки на сухой сковороде под крышкой с обеих сторон.
Поклонники в комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской:
"Это магия! Вроде бы простые ингредиенты, а в результате получаются нежные и вкусные панкейки";
"Спасибо за идею с панкейками. Теплая сковорода и еще... отсаживать тесто из кондитерского мешка. Это очень удобно, а то мы по старинке, ложками выкладываем";
"Отличный рецепт - давно такой искала! Очень пышные и вкусные получились панкейки".
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