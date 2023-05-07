Елизавета Глинская рассказала, как приготовить маковые панкейки с малиной.

"Что у вас сегодня на завтрак? У меня - маковые панкейки с малиной. Очень простой и быстрый рецепт. И, конечно же, замечательный завтрак", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

220 мл кефира

1 яйцо

20 г сахара

½ ч.л. соды

20 г сливочного масла

150 г муки

20 г мака

80 г замороженной малины (черной смородины, черники или других ягод)

Соединяем сухие ингредиенты: муку, соду и мак. Отдельно смешиваем яйцо, сахар и растопленное сливочное масло. Добавляем кефир и перемешиваем. Добавляем к жидким ингредиентам сухие и снова перемешиваем.

Выкладываем оладьи на слегка теплую сковороду, для этого удобно использовать кондитерский мешок. В середину оладий выкладываем немного ягод и закрываем их сверху тестом. Обжариваем панкейки на сухой сковороде под крышкой с обеих сторон.

Поклонники в комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской:

"Это магия! Вроде бы простые ингредиенты, а в результате получаются нежные и вкусные панкейки";

"Спасибо за идею с панкейками. Теплая сковорода и еще... отсаживать тесто из кондитерского мешка. Это очень удобно, а то мы по старинке, ложками выкладываем";

"Отличный рецепт - давно такой искала! Очень пышные и вкусные получились панкейки".

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