Елизавета Глинская рассказала, как приготовить маковые панкейки с малиной.

"Что у вас сегодня на завтрак? У меня - маковые панкейки с малиной. Очень простой и быстрый рецепт. И, конечно же, замечательный завтрак", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

  • 220 мл кефира
  • 1 яйцо
  • 20 г сахара
  • ½ ч.л. соды
  • 20 г сливочного масла
  • 150 г муки
  • 20 г мака
  • 80 г замороженной малины (черной смородины, черники или других ягод)

Соединяем сухие ингредиенты: муку, соду и мак. Отдельно смешиваем яйцо, сахар и растопленное сливочное масло. Добавляем кефир и перемешиваем. Добавляем к жидким ингредиентам сухие и снова перемешиваем.

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Выкладываем оладьи на слегка теплую сковороду, для этого удобно использовать кондитерский мешок. В середину оладий выкладываем немного ягод и закрываем их сверху тестом. Обжариваем панкейки на сухой сковороде под крышкой с обеих сторон.

Поклонники в комментариях оценили рецепт от Лизы Глинской:

"Это магия! Вроде бы простые ингредиенты, а в результате получаются нежные и вкусные панкейки";

"Спасибо за идею с панкейками. Теплая сковорода и еще... отсаживать тесто из кондитерского мешка. Это очень удобно, а то мы по старинке, ложками выкладываем";

"Отличный рецепт - давно такой искала! Очень пышные и вкусные получились панкейки".

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.