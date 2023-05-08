Популярная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, которая в прошлом была невестой исполнителя Виталия Козловского, а недавно заявила о расставании с еще одним женихом Евгением Прониным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась милым фото из Киева после очередного визита в прифронтовую зону.

Как видно, на ново фотографии Рамина запечатлена на прогулке с со своими маленькими песиками. Она присела на летней площадке уютного кафе с собаками на руках, а перед ней на столике стоит чашка кофе. На снимке Рамина появилась в ярком красном пальто, под которым видно белую футболку. Ее волосы небрежно распущены, а на лице модные солнцезащитные очки и милая улыбка.

В подписи к публикации Эсхакзай написала: "Благодарю наших защитников за возможность выпить кофе в мирном городе. Несмотря на то, что россияне регулярно устраивают нам бессонные ночи, мы не сдадимся. Судя по тому, что вы за сутки сбросили 300 000 грн донатов на банке для военных, украинцы скоро будут преподавать лекции: "Как ненависть превратить в КПД" Когда-то все закончится, и это тоже. Моя поддержка всем украинцам!".

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