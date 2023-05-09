В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить куриные «чупа-чупсы» в азиатском стиле.

"За что я люблю азиатскую кухню - так это за умение удивлять. Будто берешь обычные продукты, пау, хоп, вжух и получаешь что-то такое супероригинальное и интересное. Вот попробуйте хотя бы китайскую курицу лолипоп и поймете о чем я", - советует звезда "Мастер Шеф".

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

1 кг куриных голеней

соль и перец

щепотка паприки

щепотка кориандра

2 зубчика чеснока

3 ст.л соевого соуса

3 ст.л растительного масла

яйцо и мука для панировки

Победитель "Мастер Шеф" Клопотенко берет куриные голени и зачищает косточки, как показано на видео - получится что-то похожее на «чупа-чупсы». Маринуем мясо в смеси соли, перца, паприки, кориандра, чеснока, соевого соуса и растительного масла. Далее панируем голени в муке, взбитом яйце, снова в муке.

"Выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов. Кияяя! Готово. Наслаждайтесь своим произведением искусства", - добавил Евгений Клопотенко.

Но рецепт от звезды "Мастер Шеф" оценили не все. В комментариях пишут:

"Я не вегетарианка, но от просмотра стало птичку жалко 😢";

Что-то непонятное блюдо получилось";

"Ну как-то не очень 🥴";

"Судя по тому, как Клопотенко изображает азиатов, в случае Африки это будет черный грим на лице. кринж".

Последние новости Украины: "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Последние новости Украины: Евгений Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Последние новости Украины: Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.