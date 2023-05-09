В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить куриные «чупа-чупсы» в азиатском стиле.
"За что я люблю азиатскую кухню - так это за умение удивлять. Будто берешь обычные продукты, пау, хоп, вжух и получаешь что-то такое супероригинальное и интересное. Вот попробуйте хотя бы китайскую курицу лолипоп и поймете о чем я", - советует звезда "Мастер Шеф".
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 1 кг куриных голеней
- соль и перец
- щепотка паприки
- щепотка кориандра
- 2 зубчика чеснока
- 3 ст.л соевого соуса
- 3 ст.л растительного масла
- яйцо и мука для панировки
Победитель "Мастер Шеф" Клопотенко берет куриные голени и зачищает косточки, как показано на видео - получится что-то похожее на «чупа-чупсы». Маринуем мясо в смеси соли, перца, паприки, кориандра, чеснока, соевого соуса и растительного масла. Далее панируем голени в муке, взбитом яйце, снова в муке.
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"Выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов. Кияяя! Готово. Наслаждайтесь своим произведением искусства", - добавил Евгений Клопотенко.
Но рецепт от звезды "Мастер Шеф" оценили не все. В комментариях пишут:
"Я не вегетарианка, но от просмотра стало птичку жалко 😢";
Что-то непонятное блюдо получилось";
"Ну как-то не очень 🥴";
"Судя по тому, как Клопотенко изображает азиатов, в случае Африки это будет черный грим на лице. кринж".
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