В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить куриные «чупа-чупсы» в азиатском стиле.

"За что я люблю азиатскую кухню - так это за умение удивлять. Будто берешь обычные продукты, пау, хоп, вжух и получаешь что-то такое супероригинальное и интересное. Вот попробуйте хотя бы китайскую курицу лолипоп и поймете о чем я", - советует звезда "Мастер Шеф".

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

  • 1 кг куриных голеней
  • соль и перец
  • щепотка паприки
  • щепотка кориандра
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 ст.л соевого соуса
  • 3 ст.л растительного масла
  • яйцо и мука для панировки

Победитель "Мастер Шеф" Клопотенко берет куриные голени и зачищает косточки, как показано на видео - получится что-то похожее на «чупа-чупсы». Маринуем мясо в смеси соли, перца, паприки, кориандра, чеснока, соевого соуса и растительного масла. Далее панируем голени в муке, взбитом яйце, снова в муке.

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"Выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов. Кияяя! Готово. Наслаждайтесь своим произведением искусства", - добавил Евгений Клопотенко.

Но рецепт от звезды "Мастер Шеф" оценили не все. В комментариях пишут:

"Я не вегетарианка, но от просмотра стало птичку жалко 😢";

Что-то непонятное блюдо получилось";

"Ну как-то не очень 🥴";

"Судя по тому, как Клопотенко изображает азиатов, в случае Африки это будет черный грим на лице. кринж".

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